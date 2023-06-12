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Лига наций УЕФА

Ливайя обиделся на хорватских «ультрас» и отказался от выступления в матче с Нидерландами

12 Июня 2023 • 04:34 Комментировать

Сборная Хорватии готовится к матчу со сборной Нидерландов в рамках Лиги Наций, для чего игроки собрались в Риеке. Однако это стало проблемой - самые радикальные местные «ультрасы», коих предостаточно в любом хорватском городе, решили использовать эту возможность для сведения счетом с представителем «ненавистного Сплита» - выступающим за тамошний «Хайдук» Марко Ливайей.

Они прорвались к тренировочному полю и принялись оскорблять Марко, а также, по известной славянской традиции, упоминать и его мать. Ливайя бросился было на обидчиков, но его смогли утихомирить Иван Перишич и Матео Ковачич.

Но обидевшийся Марко отказался от участия в игре с Нидерландами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Сборная Хорватии Риека Марко Ливайя
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