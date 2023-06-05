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Лига наций УЕФА

Фати вызвали в сборную Испании на «финал четырёх» в Лиге наций

05 Июня 2023 • 19:21 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил вызов в сборную Испании. В рядах «красной фурии» 20-летний футболист заменит Нико Уильямса. Представитель «Атлетика» получил травму, поэтому не сможет помочь национальной команды.

Сборная Испании в июне выступит в «финале четырёх» в Лиге наций. В полуфинале «красная фурия» сыграет против Италии. Игра пройдёт в четверг, 15 июня. Первый полуфинальный поединок с участием сборных Нидерландов и Хорватии состоится днём ранее.

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл за «Барселону» 51 матч. В них нападающий забил 10 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Ансу Фати Нико Уильямс
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