Фати вызвали в сборную Испании на «финал четырёх» в Лиге наций

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил вызов в сборную Испании. В рядах «красной фурии» 20-летний футболист заменит Нико Уильямса. Представитель «Атлетика» получил травму, поэтому не сможет помочь национальной команды.

Сборная Испании в июне выступит в «финале четырёх» в Лиге наций. В полуфинале «красная фурия» сыграет против Италии. Игра пройдёт в четверг, 15 июня. Первый полуфинальный поединок с участием сборных Нидерландов и Хорватии состоится днём ранее.

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати провёл за «Барселону» 51 матч. В них нападающий забил 10 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.