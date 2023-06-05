Игрок «Реала» Начо вынужденно вызван в сборную Испании

Пресс-служба сборной Испании сообщила о вызове в команду защитника «Реала» Начо Фернандеса. 33-летний футболист получил вызов после попадания в лазарет с травмой Давида Гарсии.

Сборная Испании в четверг, 15 июня, проведёт полуфинальный матч Лиги наций против Италии. Другую пару полуфиналистов составляют сборные Нидерландов и Хорватии, они сыграют днём ранее - 14 июня.

Стоит сказать, что на клубном уровне будущее Начо является неопределённым. Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до конца июня. Мадридцы предлагают защитнику новый договор, однако у игрока также есть вариант с «Интером».