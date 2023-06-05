Депай не сыграет в финальной части Лиги наций

Вингер сборной Нидерландов Мемфис Депай из-за травмы не поможет команде в финальной части Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба «оранжевых».

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов сыграет против Хорватии. Матч пройдёт в среду, 14 июня. На следующий день, 15 июня, вторую путёвку в финал будут разыгрывать сборные Испании и Италии.

Отметим, что «финал четырёх» Лиги наций принимают Нидерланды.

Добавим, что на клубном уровне с января текущего года Мемфис Депай выступает за мадридский «Атлетико». В девяти матчах за клуб 29-летний нидерландец забил четыре гола.