Испания назвала состав на финал четырёх Лиги наций

Сборная Испании представила состав на финальный турнир Лиги наций, который пройдет в Нидерландах. Главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте включил в заявку 23 футболистов.
Вратари: Симон («Атлетик»), Кепа («Челси»), Райя («Брентфорд»).
Защитники: Карвахаль («Реал»), Навас («Севилья»), Лапорт («Манчестер Сити»), Гарсия («Осасуна»), Ле Норман («Реал Сосьедад»), Альба («Барселона»), Бернат («ПСЖ»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Субименди («Реал Сосьедад»), Руис («ПСЖ»), Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Каналес («Бетис»), Асенсио («Реал»), Уильямс («Атлетик»), Ольмо («РБ Лейпциг»), Пино («Вильяреал»).
Нападающие: Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Морено («Лидс»).
В полуфинале Испания сыграет против Италии. Матч пройдет 15 июня.
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