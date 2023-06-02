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Лига наций УЕФА

Испания назвала состав на финал четырёх Лиги наций

02 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Сборная Испании представила состав на финальный турнир Лиги наций, который пройдет в Нидерландах. Главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте включил в заявку 23 футболистов.

Вратари: Симон («Атлетик»), Кепа («Челси»), Райя («Брентфорд»).

Защитники: Карвахаль («Реал»), Навас («Севилья»), Лапорт («Манчестер Сити»), Гарсия («Осасуна»), Ле Норман («Реал Сосьедад»), Альба («Барселона»), Бернат («ПСЖ»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Субименди («Реал Сосьедад»), Руис («ПСЖ»), Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Каналес («Бетис»), Асенсио («Реал»), Уильямс («Атлетик»), Ольмо («РБ Лейпциг»), Пино («Вильяреал»).

Нападающие: Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Морено («Лидс»).

В полуфинале Испания сыграет против Италии. Матч пройдет 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании
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