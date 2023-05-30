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Лига наций УЕФА

Италия назвала состав на финал четырёх Лиги наций

30 Мая 2023 • 14:05 Комментировать

Тренерский штаб сборной Италии определился с составом команды на финальный этап Лиги наций. В заявочный лист «скуадры адзурры» включены 26 футболистов, рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Эмполи»).

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло («Галатасарай»).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Сборная Италии встретится с Испанией 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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