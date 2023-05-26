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Лига наций УЕФА

Сборная Испании может уволить главного тренера

26 Мая 2023 • 11:28 Комментировать

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте может быть уволен с занимаемого поста, об этом рапортуют журналисты Cadena Ser.

Как стало известно журналистам, будущее тренера в национальной команде зависит от выступления в Лиге наций, матчи которой состоятся в середине следующего месяца. Специалистом якобы недовольны в федерации футбола страны и игроки «красной фурии».

Напомним, что де ла Фуэнте занял пост рулевого сборной Испании в январе нынешнего года. Под руководством специалиста национальная команда сыграла пять поединков, в которых отпраздновала четыре победы и потерпела одно поражение.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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