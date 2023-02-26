Саутгейт может взять в сборную Англии голкипера из Чемпионшипа

Гарет Саутгейт, наставник английской сборной, может сделать неожиданный ход - пригласить в сборную А.нглии голкипера из Чемпионшипа. Не секрет, что вратарская проблема всегда стояла достаточно остро в английской сборной, когда-то у нее были Гордон Бэнкс и Питер Шилтон, ну или, на худой конец, Дэвид Симэн, но все, что было после них, не убеждало вполне.

И сейчас Саутгейт разглядел то, что ему нужно, в лице Энтони Паттерсона - 22-летнего голкипера «Сандерленда». Он может получить приглашение в сборную уже на следующей неделе, уточняет таблоид The Sun, в предвверии отборочных матчей Евро-2024.