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Лига наций УЕФА

Саутгейт может взять в сборную Англии голкипера из Чемпионшипа

26 Февраля 2023 • 05:26 Комментировать

Гарет Саутгейт, наставник английской сборной, может сделать неожиданный ход - пригласить в сборную А.нглии голкипера из Чемпионшипа. Не секрет, что вратарская проблема всегда стояла достаточно остро в английской сборной, когда-то у нее были Гордон Бэнкс и Питер Шилтон, ну или, на худой конец, Дэвид Симэн, но все, что было после них, не убеждало вполне.

И сейчас Саутгейт разглядел то, что ему нужно, в лице Энтони Паттерсона - 22-летнего голкипера «Сандерленда». Он может получить приглашение в сборную уже на следующей неделе, уточняет таблоид The Sun, в предвверии отборочных матчей Евро-2024. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Гарет Саутгейт Энтони Паттерсон
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