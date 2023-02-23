Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании. 36-летний футболист дал понять, что уходит из международного футбола не по собственной воле.

«Сегодня утром мне позвонил нынешний главный тренер и сообщил, что я не вхожу и не буду входить в его планы, независимо от того, как я играю, или как будет складываться моя карьера. С тяжёлым сердцем завершаю путь, который, как я надеялся, протянется дольше», - написал Рамос в социальных сетях.

В продолжении заявления Рамос будто бы в упрёк тренеру указал на то, что возраст – это всего лишь цифра. Защитник «ПСЖ» указал на примеры Луки Модрича, Лионеля Месси и Пепе.

«К сожалению, для меня так не будет, потому что футбол не всегда справедлив. Это то, что я должен принять», - отметил Рамос.

В то же время Рамос отметил, что он уходит из сборной Испании с высоко поднятой головой. Футболист отметил, что с ним навсегда останутся незабываемые воспоминания о национальной команде и о трофеях в её составе.

Серхио Рамос провёл за сборную Испании 180 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 8 голевых передач на партнёров.

Стоит отметить, что в последние несколько лет Луис Энрике не вызывал Серхио Рамоса в сборную Испании. После чемпионата мира – 2022 команду принял Луис де ла Фуэнте.