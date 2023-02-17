Ибрагимович может вернуться в сборную, это подтвердил тренер команды

Златан Ибрагимович возвращается на поле, он может сыграть уже против «Монцы» в воскресенье. Но не только эта новость может порадовать поклонников шведского футболиста - не исключено, что они еще увидят его в футболке национальной команды! Эту вероятность допускает Янне Андерссон, наставник шведской национальной команды по футболу.

- Покуда Златан играет, то возможность его вызова в сборную остается всегда, - цитирует слова Андерссона La Repubblica.

Ранее, в 2016 году, Ибрагимович уже уходил из национальной команды, но в 2021 вернулся и сыграл еще несколько матчей за сборную Швеции.