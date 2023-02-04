Агент Головина: «Он постоянно на связи с тренерским штабом сборной России»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о желании хавбека выступать за национальную команду.

«Саша всегда с большим удовольствием приезжает в национальную команду. Он постоянно на связи с тренерским штабом и лично с Валерием Карпиным. Обсуждали всю ситуацию», — заявил представитель полузащитника в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, проблемой для возвращения Головина является сложная логистика, отметив, что для плеймейкера национальная команда не является пустым звуком.

Напомним, что Александр не принимал участия в сборах российской команды в 2022 году, поскольку Валерий Карпин использовал футболистов только из Премьер-лиги.