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Лига наций УЕФА

Агент Головина: «Он постоянно на связи с тренерским штабом сборной России»

04 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о желании хавбека выступать за национальную команду.

«Саша всегда с большим удовольствием приезжает в национальную команду. Он постоянно на связи с тренерским штабом и лично с Валерием Карпиным. Обсуждали всю ситуацию», — заявил представитель полузащитника в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, проблемой для возвращения Головина является сложная логистика, отметив, что для плеймейкера национальная команда не является пустым звуком.

Напомним, что Александр не принимал участия в сборах российской команды в 2022 году, поскольку Валерий Карпин использовал футболистов только из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин Александр Клюев
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