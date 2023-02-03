Сафонов — о переходе в АФК: «Как будет, так будет»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Как будет, так будет. Не хочу загадывать по этому поводу, не вижу в этом смысла. Перейдём — будем там играть, не перейдём — будем ждать, пока судьба будет к нам благосклонна», — заявил вратарь сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в конце прошлого календарного года активно обсуждался возможный переход отечественного футбола в другую конфедерацию. В итоге была создана рабочая группа, целью которой является внедрение РФС в европейские состязания.