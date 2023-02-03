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Лига наций УЕФА

Капитанскую повязку сборной Франции отдадут Мбаппе

03 Февраля 2023 • 19:10 Комментировать

После завершения международной карьеры голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом освободилась позиция капитана сборной Франции. Главным кандидатом на вакантную повязку считался Карим Бензема, но и он ушел из главной команды страны после ссоры с руководством во время чемпионата мира.

В Федерации футбола Франции приняли решение назначить новым капитаном национальной сборной форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает «Плеймейкер». Его заочным конкурентом считался Антуан Гризманн.

Напомним, что Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года, а на турнире в Катаре стал лучшим бомбардиров - 8 голов в 7 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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