Капитанскую повязку сборной Франции отдадут Мбаппе

После завершения международной карьеры голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом освободилась позиция капитана сборной Франции. Главным кандидатом на вакантную повязку считался Карим Бензема, но и он ушел из главной команды страны после ссоры с руководством во время чемпионата мира.

В Федерации футбола Франции приняли решение назначить новым капитаном национальной сборной форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает «Плеймейкер». Его заочным конкурентом считался Антуан Гризманн.

Напомним, что Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года, а на турнире в Катаре стал лучшим бомбардиров - 8 голов в 7 матчах.