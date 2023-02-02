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Дешам попрощался с Вараном, завершившим карьеру в сборной Франции

02 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам попрощался в закончившем карьеру в сборной Рафаэлем Вараном.

«Конечно, мне очень тяжело переворачивать эту страницу, учитывая наши отношения, которые начались в августе 2012 года. Тогда Рафаэль был молодым, талантливым игроком «Реала». Он сыграл в моём первом товарищеском матче за сборную Франции. Я доверил ему капитанскую повязку в 21 год, потому что Рафаэль является настоящим лидером. Он идеально передавал мои мысли команде, являясь одним из гарантов ценностей нашей сборной», — цитирует специалиста официальный сайт Французской федерации футбола.

Дешам отметил, что Варан является умным человеком, который долго взвешивал аргументы за и против данного решения, позвонив тренеру за несколько дней до объявления. Тренер рассказал, что оказывался в такой же ситуации и уважает решение Рафаэля. Дидье пожелал защитнику счастья и дальнейшего развития в карьере.

Напомним, что Варан сегодня, 2 февраля, принял решение завершить выступления на международном уровне. На его счету золото ЧМ-2018 и серебро ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Рафаэль Варан
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