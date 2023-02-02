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Мостовой: «Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии»

02 Февраля 2023 • 18:47 Комментировать

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера сборной Бельгии.

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь», — заявил Мостовой в интервью изданию «РБ Спорт».

Эксперт удивляется тем, как до таких тренерских постов добираются люди, не имеющие богатого футбольного прошлого. По его мнению, успех Тедеско связан с хорошей агентской работой. Также Мостовой удивлён приглашению немецкого специалиста из-за богатого, по его словам, подбора бывших звёзд футбола в самой Бельгии.

По слухам, контракт Доменико Тедеско с «красными дьяволами» будет подписан до 2026 года. Предыдущим местом работы 37-летнего тренера был «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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