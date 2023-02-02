Варан завершит карьеру в сборной Франции

Футболист «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан планирует завершить карьеру в национальной команде Франции.

По информации издания Le Parisien, чемпион мира - 2018 долго обдумывал перспективы международной карьеры, приняв такое решение из-за «физического и психологического износа» и желания проводить больше времени с семьёй.

Напомним, что в составе «трёхцветных» Рафаэль принял участие на трёх чемпионатах мира и Евро-2020. На его счету золотого российского мундиаля и серебро последнего ЧМ в Катаре. С момента дебюта за сборную в 2013 году Варан провёл 93 игры в футболке «синих», забив пять мячей.