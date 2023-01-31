Бушманов: «Сложно сказать, получится ли у Тедеско в сборной Бельгии»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о назначении Доменико Тедеско на пост тренера бельгийской национальной команды.

«Сложно сказать, получится ли у него в сборной. Будем наблюдать. Есть большая разница – тренировать клуб или сборную. В клубе проще до команды донести свои идеи. В сборной же нет на это времени, там тебе нужно просто сплотить команду, собрать сильнейших», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «красные дьяволы» остаются одной из сильнейших сборных. Усложняет задачу Тедеско, по словам Бушманова, перестройка бельгийцев и уход главных звёзд поколения.

Напомним, что после катарского ЧМ-2022 Роберто Мартинес покинул тренерский пост «красных дьяволов». Последним местом работы Доменико Тедеско был «РБ Лейпциг».