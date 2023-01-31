Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Бушманов: «Сложно сказать, получится ли у Тедеско в сборной Бельгии»

31 Января 2023 • 19:38 Комментировать

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о назначении Доменико Тедеско на пост тренера бельгийской национальной команды.

«Сложно сказать, получится ли у него в сборной. Будем наблюдать. Есть большая разница – тренировать клуб или сборную. В клубе проще до команды донести свои идеи. В сборной же нет на это времени, там тебе нужно просто сплотить команду, собрать сильнейших», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «красные дьяволы» остаются одной из сильнейших сборных. Усложняет задачу Тедеско, по словам Бушманова, перестройка бельгийцев и уход главных звёзд поколения.

Напомним, что после катарского ЧМ-2022 Роберто Мартинес покинул тренерский пост «красных дьяволов». Последним местом работы Доменико Тедеско был «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
19:38 · Лига наций УЕФА
Бушманов: «Сложно сказать, получится ли у Тедеско в сборной Бельгии»
19:08 · Лига наций УЕФА
Кавазашвили: «Меня абсолютно не волнует будущее Тедеско»
18:58 · Лига наций УЕФА
Мостовой не верит в успех Тедеско в сборной Бельгии
30 Января
23:50 · Лига наций УЕФА
Шалимов: «С УЕФА договориться будет сложно»
22:36 · Лига наций УЕФА
Черышев не видит смысла в переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
22:04 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России»
27 Января
17:10 · Лига наций УЕФА
Бельгийская Федерация футбола «забраковала» Пирло и Анри
26 Января
12:30 · Лига наций УЕФА
Куман – о Лиге наций: «Приятно бороться за трофей»
11:25 · Лига наций УЕФА
Далич – о полуфиналах Лиги наций: «Все команды входят в десятку лучших в мире»
11:13 · Лига наций УЕФА
Далич: «У Нидерландов новый главный тренер, у них фантастическая команда»
25 Января
13:22 · Лига наций УЕФА
​Испания против Италии: Результаты жеребьёвки финальной части Лиги наций
12:47 · Лига наций УЕФА
​В Лиге наций может появиться плей-офф
24 Января
00:08 · Лига наций УЕФА
Карпин вспомнил работу с Галактионовым в сборной России
23 Января
21:48 · Лига наций УЕФА
Сантуш назначен главным тренером сборной Польши официально
21:22 · Лига наций УЕФА
Агент Барбоза оценил перспективы Сантуша в сборной Польши
Все новости
Рекомендуем