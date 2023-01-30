Шалимов: «С УЕФА договориться будет сложно»

Игорь Шалимов, бывший наставник «Краснодара», «Ахмата» и «Урала», оценил перспективы РФС договориться о возвращении в европейские турниры.

«Слабо представляю, кто будет договариваться. Мне кажется, что ситуация очень сложная. С УЕФА договориться будет сложно», — приводит слова бывшего футболиста сборной СССР и России «Матч ТВ».

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. После обсуждений возможного перехода РФС в Азию было принято решение создать рабочую группу по возвращению в Европу.