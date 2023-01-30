Черышев не видит смысла в переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший игрок российской национальной команды Денис Черышев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я не уверен, что в этом есть толк. Азия входит в ФИФА, поэтому в итоге можно пройти квалификацию, а на турнире так и не сыграть. А возможность играть в Европе может быть уже потеряна», — рассказал участник домашнего чемпионата мира - 2018, чьи слова цитирует Sport24. Черышев отметил, что не стал бы торопиться и подождал бы развития событий на месте РФС.

Напомним, что после нескольких обсуждений возможной смены конфедераций было принято решение не переходить в АФК, создав рабочую группу с УЕФА об интеграции российского футбола обратно в Европу.