Бельгийская Федерация футбола «забраковала» Пирло и Анри

Как мы уже сообщали, круг претендентов на пост наставника бельгийской сборной сузился до трех фамилий, среди которых и бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш - теоретик, никогда не игравший в футбол. Это означает, что Тьерри Анри и Андреа Пирло, которые также рассматривались в качестве возможных тренеров команды, исключены из списка желаемых кандидатур.

Основная причина - малый опыт специалистов, это касается и Анри, и Пирло. Руководству бельгийской Федерации футбола хочется видеть у руля команды опытного, искушенного наставника, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.