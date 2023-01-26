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Лига наций УЕФА

Куман – о Лиге наций: «Приятно бороться за трофей»

26 Января 2023 • 12:30 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги наций с командой Хорватии.

«Мы видели их игру на последнем чемпионате мира. Конечно, у них большой опыт, они отлично выступали на крупных турнирах в последние годы. Приятно бороться за трофей, особенно после поражения в финале 2019 года, мы хотим всё исправить. Мне также очень нравится, что матчи проводятся в Нидерландах, это здорово для наших болельщиков и, конечно, для нас самих», - приводит слова 59-летнего нидерландского специалиста Voetbal International.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Рональд Куман Лига Наций сборная Нидерландов
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