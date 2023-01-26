Далич – о полуфиналах Лиги наций: «Все команды входят в десятку лучших в мире»

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич высказался о полуфинальных парах Лиги наций.

В первом матче сборная Испании сыграет со сборной Италии. Во втором поединке национальной сборной Нидерландов предстоит сразиться с командой Хорватии.

«Все команды входят в десятку лучших в мире по уровню. Конечно, мы хотим выйти в финал, это наша цель. Мы идём за победой», - приводит слова Далича Voetbal International.

В данный момент Нидерланды занимают шестое место в рейтинге ФИФА, Хорватия – седьмое, Италия – восьмое, Испания – десятое.

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