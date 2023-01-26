Далич: «У Нидерландов новый главный тренер, у них фантастическая команда»

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги Наций, в котором его команде необходимо будет сразиться со сборной Нидерландов.

«Мы встречаемся, пожалуй, с самым сложным соперником на турнире. Все билеты на стадион будут распроданы, у Нидерландов новый главный тренер, у них фантастическая команда, особенно защита. Они очень сильны, у них есть сильные молодые игроки. Но я также ожидаю, что наши болельщики заявят о себе во время матча и поддержат нас», - приводит слова Далича Voetbal International.

Финальная стадия Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня нынешнего года.