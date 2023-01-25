​Испания против Италии: Результаты жеребьёвки финальной части Лиги наций

В среду состоялась жеребьёвка финала четырёх Лиги наций. По её итогам были сформированы такие пары полуфиналистов:

Нидерланды – Хорватия;

Испания – Италия.

Полуфиналы Лиги наций пройдут 14 и 15 июня. Финальная битва за трофей состоится 18 июня через несколько часов после матча за третье место. Все матчи пройдут в Нидерландах, то есть команда Рональда Кумана будет иметь преимущество своего поля.

Ранее в Лиге наций состоялось два розыгрыша. Первый турнир выиграла сборная Португалии, обыгравшая в финале Нидерланды (1:0), а второй – сборная Франции, которая в финале одолела Испанию (2:1).