​В Лиге наций может появиться плей-офф

В среду состоится заседание исполнительного комитета УЕФА. Как сообщает испанское издание AS, в число вопросов, которые будут обсуждаться, входит изменение формата розыгрыша Лиги наций.

В настоящий момент в финальной части Лиги наций выступают четыре победителя групп в дивизионе А, то есть трофей разыгрывается в формате финала четырёх. УЕФА обсудит возможность расширения турнира за счёт внедрения плей-офф.

Свободные даты в международном футбольном календаре могут появиться за счёт сокращения отбора на чемпионат мира. УЕФА планирует сделать больше групп с меньшим числом сборных.