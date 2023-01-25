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Лига наций УЕФА

​В Лиге наций может появиться плей-офф

25 Января 2023 • 12:47 Комментировать

В среду состоится заседание исполнительного комитета УЕФА. Как сообщает испанское издание AS, в число вопросов, которые будут обсуждаться, входит изменение формата розыгрыша Лиги наций.

В настоящий момент в финальной части Лиги наций выступают четыре победителя групп в дивизионе А, то есть трофей разыгрывается в формате финала четырёх. УЕФА обсудит возможность расширения турнира за счёт внедрения плей-офф.

Свободные даты в международном футбольном календаре могут появиться за счёт сокращения отбора на чемпионат мира. УЕФА планирует сделать больше групп с меньшим числом сборных.

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УЕФА Лига Наций
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