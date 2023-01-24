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Лига наций УЕФА

Карпин вспомнил работу с Галактионовым в сборной России

24 Января 2023 • 00:08 Комментировать

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин вспомнил период работы с тренером молодёжной сборной Михаилом Галактионовым.

«Мы с Галактионовым отлично работали. Мне было комфортно, надеюсь, и ему — тоже. Вопросов никогда не возникало», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Оба специалиста совмещают должности с клубной работой. Михаил Галактионов был назначен главным тренером столичного «Локомотива», а Валерий Карпин руководит «Ростовом». Что интересно, коллективы и их тренеры возобновят сезон Премьер-лиги очным матчем.

Напомним, что российские сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Михаил Галактионов
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