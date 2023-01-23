Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш стал новым наставником польской национальной команды.

Подтверждение назначения пришло от руководителя местного футбольного союза Цезария Кулеша, который рассказал об этом в своих социальных сетях. Презентация Сантуша назначена на 24 января. Сообщается, что перед португальским специалистом поставлена задача по выходу на чемпионат Европы - 2024, который состоится в Германии.

Напомним, что ранее Фернанду Сантуш руководил сборными Греции и Португалии, выиграв Евро-2016 с родной национальной команды. На ЧМ-2022 Польша вышла в 1/8 финала, но, несмотря на это, предыдущий наставник сборной Чеслав Михневич покинул свой пост.