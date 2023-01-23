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Лига наций УЕФА

Сантуш близок к назначению в сборную Польши

23 Января 2023 • 16:52 Комментировать

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к тому, чтобы возглавить национальную команду Польши. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к согласованию контракта, который будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, недавно Сантуш был уволен из сборной Португалии за вылет с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. Во главе команды Фернанду становился чемпионом Европы в 2016 году, а в 2019 взял Лигу наций. До работы в сборной Португалии Сантуш возглавлял Грецию.

Сборная Польши тоже недавно лишилась главного тренера. Чеслав Михневич ушёл со своего поста после того, как команда дошла завершила выступления на чемпионате мира на стадии ⅛ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фернанду Сантуш
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