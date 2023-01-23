Сантуш близок к назначению в сборную Польши

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к тому, чтобы возглавить национальную команду Польши. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к согласованию контракта, который будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, недавно Сантуш был уволен из сборной Португалии за вылет с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. Во главе команды Фернанду становился чемпионом Европы в 2016 году, а в 2019 взял Лигу наций. До работы в сборной Португалии Сантуш возглавлял Грецию.

Сборная Польши тоже недавно лишилась главного тренера. Чеслав Михневич ушёл со своего поста после того, как команда дошла завершила выступления на чемпионате мира на стадии ⅛ финала.