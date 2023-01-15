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Лига наций УЕФА

Григорян: «Я категорически против назначения Петракова»

15 Января 2023 • 00:45 Комментировать

Российский специалист Александр Петраков стал тренером армянской сборной и против этого высказался его тезка - Александр Григорян. По его мнению, Петраков - хороший специалист, однако национальной командой должен руководить армянин. Григорян заявил, что его жизненный опыт подвел его к этой идее - национальной командой должен руководить только отечественный специалист и точка.

- Вова звонил мне, поговорили. Я ему только сказал, чтобы он продолжал свою работу, реализовывал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Александр Григорян Александр Петраков
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