Григорян: «Я категорически против назначения Петракова»

Российский специалист Александр Петраков стал тренером армянской сборной и против этого высказался его тезка - Александр Григорян. По его мнению, Петраков - хороший специалист, однако национальной командой должен руководить армянин. Григорян заявил, что его жизненный опыт подвел его к этой идее - национальной командой должен руководить только отечественный специалист и точка.

- Вова звонил мне, поговорили. Я ему только сказал, чтобы он продолжал свою работу, реализовывал желания, забивал голы. Он поблагодарил меня и тренерский штаб, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».