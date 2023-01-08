Легендарной голубой футболке сборной Италии исполнилось 111 лет

Сборная Италии известна как «скуадра адзурра», но не все знают, что это объясняется цветом голубых футболок итальянской команды, и еще меньше людей знают, что у них есть своя дата рождения.

И на днях голубой футболке итальянской сборной исполнилось 111 лет - впервые итальянская сборная выступила в своей ставшей классической форме 6 января 1911 года в игре против сборной Венгрии (тогда еще составной части Австро-Венгерской Империи). Тот матч, состоявшийся в «Милане», закончился с минимальным счетом в пользу итальянцев.

Впоследствии итальянцы четырежды становились чемпионами мира, в последний раз это случилось в 2006 году.