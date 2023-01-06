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Лига наций УЕФА

Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

06 Января 2023 • 22:45 Комментировать

Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить другую европейскую сборную – команду Португалии. Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, с бельгийцами Мартинес провалился на катарском мундиале. Он умудрился занять третье место в группе F, в рамках квартета сборная Бельгии встречалась с командами Марокко, Хорватии и Канады. Всего сборную Бельгии Мартинес возглавлял на протяжении шести лет – с 2016 года по 2022.

Самым наивысшим достижением Мартинеса в карьере являются завоёванный с «Уиганом» Кубок Англии и бронза чемпионата мира в России.

Ранее сборную Португалии после вылета с чемпионата мира в Катаре покинул Фернанду Сантуш.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Роберто Мартинес
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