Каждому новорожденному в Сан-Марино дарят футболку национальной сборной

Сборная Сан-Марино, крохотного анклава на территории Италии, считается самой слабой в Европе, однако и там думают о том, как поднять свой престиж. И придумали - в Сан-Марино теперь дарят футболку национальной команды каждому новорожденному.

Вряд ли эта мера скажется на демографическом росте в Сан-Марино, но, как минимум, поможет повысить узнаваемость «сиятельных» (неофициальное прозвище команды). Акция стартовала 21 декабря прошлого года, и, помимо футболки, местная федерация футбола дарит также письмо с пожеланиями для новорожденного.

Первым новорожденным, получившим в подарок футболку, стала девочка Елена, сообщает derbyderbyderby.it.