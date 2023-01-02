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Лига наций УЕФА

​Манчини: «Хочу, чтобы это был год Кьезы и Дзаньоло»

02 Января 2023 • 17:48 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своих пожеланиях на наступивший календарный год.

«Пускай этот год ни у кого ничего не отнимет, пускай не будет печали. Хочу, чтобы это был год Кьезы и Дзаньоло. После Евро-2020 я почти не задействовал их. Если они будут в составе, как и остальные футболисты, то мы действительно можем снова хорошо играть.

Может быть, 2023 год принесёт нам трофей Лиги наций в июне. У нас есть шансы, всё зависит от нас. Было бы не плохо», - сказал Манчини La Gazzetta dello Sport.

В финальной части Лиги наций сыграют сборные Италии, Испании, Нидерландов и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Федерико Кьеза Николо Дзаньоло
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