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Лига наций УЕФА

​Ван Дейк: «В сборной Нидерландов наступает новая эра»

02 Января 2023 • 14:29 Комментировать

Известный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк сказал несколько слов о будущем национальной команды.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра. Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций. Я действительно хочу выиграть этот турнир, даже несмотря на то, что игры будут проходить после сезона, когда футболисты обычно утомлены», - слова ван Дейка приводит на своих страницах портал Goal.

В финале четырёх Лиги наций выступят сборные Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
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