​Ван Дейк: «В сборной Нидерландов наступает новая эра»

Известный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк сказал несколько слов о будущем национальной команды.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра. Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций. Я действительно хочу выиграть этот турнир, даже несмотря на то, что игры будут проходить после сезона, когда футболисты обычно утомлены», - слова ван Дейка приводит на своих страницах портал Goal.

В финале четырёх Лиги наций выступят сборные Нидерландов, Испании, Италии и Хорватии.