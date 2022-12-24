Стали известны четверо игроков, принципиально не хотевших видеть Бензема в сборной

Карим Бензема испортил отношения практически со всеми футболистами национальной команды Франции, трудно сказать, виновен ли в этом только он сам, но в прошлом у Бензема был скандал с шантажом Матье Вальбуэна, так что, судя по всему, характер у Карима еще тот.

Как оказалось, Бензема хотел сыграть со сборной Аргентины в финале чемпионата мира и предлагал свои услуги Дешаму, но этому воспротивились четверо игроков, сообщает ITASportPress. Это Антуан Гризманн, это Уго Льорис, а также Оливье Жиру (впрочем, тот, возможно, видел в Бензема прямого конкурента на свою позицию - ничего личного, как говорится, просто бизнес), а также Поль Погба, который сам пропустил чемпионат мира и потому его мнение тут чуть особняком.

Как мы сообщали, более-менее нормальные отношения у Бензема остались лишь с пятью французскими футболистами, в том числе с Мбаппе.