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Лига наций УЕФА

Манчини: «Становимся друзьями с англичанами»

23 Декабря 2022 • 03:41 Комментировать

Роберто Манчини, наставник итальянской сборной, поведал о своих ближайших планах на работу с национальной командой, которая не приняла участие в прошедшем чемпионате мира. Ближайшим соперником итальянской сборной станет ее недавний немезид - английская команда, соперник по финалу Евро-2020.

- Нам пора думать о нашей первой игре в 2023 году, это будет в марте против сборной Англии. Мы, кстати, становимся друзьями с англичанами, часто играем. Нашим болельщикам хочу сказать - разочарованы пропуском чемпионата мира, но надеемся, что следующий чемпионат станет для нас серьезным турниром, - цитирует слова Манчини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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