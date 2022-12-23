Манчини: «Становимся друзьями с англичанами»

Роберто Манчини, наставник итальянской сборной, поведал о своих ближайших планах на работу с национальной командой, которая не приняла участие в прошедшем чемпионате мира. Ближайшим соперником итальянской сборной станет ее недавний немезид - английская команда, соперник по финалу Евро-2020.

- Нам пора думать о нашей первой игре в 2023 году, это будет в марте против сборной Англии. Мы, кстати, становимся друзьями с англичанами, часто играем. Нашим болельщикам хочу сказать - разочарованы пропуском чемпионата мира, но надеемся, что следующий чемпионат станет для нас серьезным турниром, - цитирует слова Манчини pianetamilan.it.