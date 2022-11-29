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Лига наций УЕФА

Стало известно, где пройдёт финальный этап Лиги наций

29 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать

Стало известно, где состоятся поединки финальной стадии Лиги наций. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, решающий этап турнира пройдет в Нидерландах.

Национальные команды, ставшие лучшими в дивизионе A Лиги наций, примут участие в решающей части турнира в двух городах - Роттердаме и Энсхеде. Встречи состоятся с 14 по 18 июня.

Добавим, что участниками финального турнира будут сборные Испании, Нидерландов, Хорватии и Италии.

В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира среди сборных. Команды близки к завершению второго тура групповой стадии. Финал мундиаля пройдет 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Наций сборная Нидерландов
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