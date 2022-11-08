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Сборная Мальты осталась без главного тренера, Манджа официально подал в отставку

08 Ноября 2022 • 20:42 Комментировать

Итальянский тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа подал в отставку с поста наставника мальтийской сборной. Он был отстранен от работы еще полтора месяца тому назад после скандала, связанного с приставаниями к игроку.

Сейчас Манджа решил окончательно порвать с командой, с которой проработал почти три года, с ноября 2019 года. Он считает обвинения в свой адрес безосновательными.

- Хочу сказать, что я никого не оскорблял и не вел себя недостойно по отношению к кому-либо, а также то, что никаких официальных обвинений в мой адрес Федерация не выдвинула, - цитирует слова Манджи La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мальты Дэвис Манджа
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