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Лига наций УЕФА

Мостовой не видит смысла в товарищеских матчах сборной России

26 Октября 2022 • 21:10 Комментировать (2)
Босния и Герцеговина
...
РОССИЯ
20.11 14:00

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможных соперниках для товарищеских матчей сборной.

«Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Можно ещё с Беларусью. Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу. Ясно, что играть можно, но какой интерес?» — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в сентябре Россия провела свой первый матч в 2022 году, обыграв Киргизию со счётом 2:1. Из-за запрета на участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские встречи. В ноябре планируются поединки против команд из Ирана, а также Боснии и Герцеговины.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА РОССИЯ
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Комментарии (2)
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rotsgods
26 Октября 2022 в 21:34
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ARTUR
26 Октября 2022 в 21:19
Босния уже согласилась ? вроде как никто не хочет играть . Мостовой прав .. смысла в этом нет . Загнется и чемпионат . Там хоть стимул был играть в кубках , а междусобойчики это медленная смерть ..
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