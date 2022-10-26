Мостовой не видит смысла в товарищеских матчах сборной России

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможных соперниках для товарищеских матчей сборной.

«Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Можно ещё с Беларусью. Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу. Ясно, что играть можно, но какой интерес?» — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в сентябре Россия провела свой первый матч в 2022 году, обыграв Киргизию со счётом 2:1. Из-за запрета на участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские встречи. В ноябре планируются поединки против команд из Ирана, а также Боснии и Герцеговины.

