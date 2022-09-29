Капитан сборной Украины подвёл итоги матча с Шотландией

Полузащитник и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о ничейном результате в поединке групповой стадии Лиги наций против национальной команды Шотландии (0:0).

«Мы не выиграли, но я горжусь тем, что нахожусь здесь, горжусь ребятами, которые просто сражались на футбольном поле. Надо двигаться дальше, ничего страшного не произошло», - приводит слова футболиста пресс-служба УАФ.

По итогам групповой стадии Лиги наций украинская команда финишировала на втором месте в своем квартете, пропустив вперед шотландцев. «Жёлто-синие» остались во втором дивизионе.