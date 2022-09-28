​Роналду раскритиковали за брошенную повязку

Криштиану Роналду не любит проигрывать. После поражения сборной Португалии от Испании (0:1) звёздного форварда переполняли негативные эмоции, и он выбросил капитанскую повязку. В социальных сетях некоторые португальские фанаты подвергли Роналду критике. Судя по комментариям, в поступке Криштиану они увидели неуважение к своей национальной команде. Болельщики отметили, что звёздный футболист бросил повязку на газон уже не впервые.

Напомним, что поражение от Испании привело к тому, что Португалия заняла второе итоговое место в своей группе Лиги наций. В финальной части турнира выступят именно испанцы.