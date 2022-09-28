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Лига наций УЕФА

​Роналду раскритиковали за брошенную повязку

28 Сентября 2022 • 17:20 Комментировать

Криштиану Роналду не любит проигрывать. После поражения сборной Португалии от Испании (0:1) звёздного форварда переполняли негативные эмоции, и он выбросил капитанскую повязку. В социальных сетях некоторые португальские фанаты подвергли Роналду критике. Судя по комментариям, в поступке Криштиану они увидели неуважение к своей национальной команде. Болельщики отметили, что звёздный футболист бросил повязку на газон уже не впервые.

Напомним, что поражение от Испании привело к тому, что Португалия заняла второе итоговое место в своей группе Лиги наций. В финальной части турнира выступят именно испанцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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