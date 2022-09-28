Пуйоль обратился к Энрике после победы сборной Испании

Легендарный защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал в социальных сетях на победу «красной фурии» над командой Португалии (1:0) в поединке заключительного тура группового этапа Лиги нации.

«Луис Энрике, доброй ночи», - оставил публикацию Карлес в социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху сборная Испании опередила Португалию и финишировала на первом месте в группе. Подопечные Энрике стали участниками «финала четырёх», который пройдет летом следующего года.

В ноябре сборная Испании стартует на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы сыграют в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.