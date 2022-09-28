Митрович превзошёл Месси и Роналду по результативности

Форвард сборной Сербии Александар Митрович наколотил 50 голов за национальную команду страны. Для этого 28-летнему бомбардиру потребовалось сыграть 75 поединков.

Как информирует Squawka, сербский нападающий превзошел в этом показателе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец забил 50 голов за свою сборную в 107 матчах, а португальцу потребовалось на это 114 игр.

На клубном уровне Митрович выступает за лондонский «Фулхэм». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Александар провел семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.