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Лига наций УЕФА

Митрович превзошёл Месси и Роналду по результативности

28 Сентября 2022 • 09:19 Комментировать

Форвард сборной Сербии Александар Митрович наколотил 50 голов за национальную команду страны. Для этого 28-летнему бомбардиру потребовалось сыграть 75 поединков.

Как информирует Squawka, сербский нападающий превзошел в этом показателе Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец забил 50 голов за свою сборную в 107 матчах, а португальцу потребовалось на это 114 игр.

На клубном уровне Митрович выступает за лондонский «Фулхэм». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Александар провел семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Сербии Александар Митрович
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