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Лига наций УЕФА

Названы лучшие бомбардиры групповой стадии Лиги наций

28 Сентября 2022 • 08:10 Комментировать

Завершилась групповая стадия Лиги наций сезона-2022/2023. По ее итогам стали известны лучшие бомбардиры этой части соревнований.

Лидерами по забитым мячам стали норвежец Эрлинг Холанн и серб Александар Митрович. В активе обоих футболистов по шесть забитых мячей. Далее в списке бомбардиров располагаются сразу три игрока с пятью голами. Это Ведат Мурики (Косово), Хвица Кварацхелия (Грузия) и Хенри Аниер (Эстония).

Добавим, что лучшими ассистентами группового этапа турнира стали представитель Румынии Никусор Банку и серб Душан Тадич. Они отдали по четыре голевые передачи на своих партнеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Норвегии Александар Митрович Эрлинг Холанн
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