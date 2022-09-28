Названы лучшие бомбардиры групповой стадии Лиги наций

Завершилась групповая стадия Лиги наций сезона-2022/2023. По ее итогам стали известны лучшие бомбардиры этой части соревнований.

Лидерами по забитым мячам стали норвежец Эрлинг Холанн и серб Александар Митрович. В активе обоих футболистов по шесть забитых мячей. Далее в списке бомбардиров располагаются сразу три игрока с пятью голами. Это Ведат Мурики (Косово), Хвица Кварацхелия (Грузия) и Хенри Аниер (Эстония).

Добавим, что лучшими ассистентами группового этапа турнира стали представитель Румынии Никусор Банку и серб Душан Тадич. Они отдали по четыре голевые передачи на своих партнеров.