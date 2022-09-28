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Лига наций УЕФА

Митрович: «Против сборной Сербии никто не хочет играть»

28 Сентября 2022 • 06:29 Комментировать

Центрфорвард сборной Сербии Александра Митрович высказался касательно победы над командой Норвегии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Наши поклонники видят, как мы сражаемся. Цель сборной Сербии – показывать свой максимум и помогать друг другу на поле. По итогу мы выглядим как единый механизм. У нас команда, против которой никто не хочет играть.

Мы вышли в дивизион А, где будем соперничать с сильнейшими сборными. Это и было нашей целью. Посмотрим, на каком уровне мы находимся», - цитирует Митровича Kurir.

По итогам шести туров Сербия набрала 13 баллов и выиграла свою группу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Александар Митрович
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