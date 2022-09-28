Митрович: «Против сборной Сербии никто не хочет играть»

Центрфорвард сборной Сербии Александра Митрович высказался касательно победы над командой Норвегии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Наши поклонники видят, как мы сражаемся. Цель сборной Сербии – показывать свой максимум и помогать друг другу на поле. По итогу мы выглядим как единый механизм. У нас команда, против которой никто не хочет играть.

Мы вышли в дивизион А, где будем соперничать с сильнейшими сборными. Это и было нашей целью. Посмотрим, на каком уровне мы находимся», - цитирует Митровича Kurir.

По итогам шести туров Сербия набрала 13 баллов и выиграла свою группу.