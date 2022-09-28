Эдегор объяснил, почему Норвегия проиграла Сербии

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о поражении в матче группового раунда Лиги наций против команды Сербии. Скандинавы уступили сопернику со счетом 0:2.

«Полное разочарование. Но в данный момент мы были недостаточно хороши. Норвегия встретилась с командой, которая показала отличную игру. Мы же выступили не на том уровне, на котором должны быть. С противником более высокого уровня будет еще тяжелее», - приводит слова скандинава NRK.

Норвегия с десятью набранными баллами финишировала на втором месте в своей группе. Сербы стали победителями квартета.