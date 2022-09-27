Сборная Сербии вышла в лигу А, одолев норвежцев

Сборные Норвегии и Сербии бились в очном матче за первое место и право сыграть в лиге А Лиги наций. Балканцы выглядели лучше противника и воплотили перевес в два мяча Душана Влаховича и Александра Митровича. Сербы с 13 очками финишировали первыми, их соперник второй.