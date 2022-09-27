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Лига наций УЕФА

Сборная Сербии вышла в лигу А, одолев норвежцев

27 Сентября 2022 • 23:40 Комментировать
Норвегия
0:2
Сербия
окончен

Сборные Норвегии и Сербии бились в очном матче за первое место и право сыграть в лиге А Лиги наций. Балканцы выглядели лучше противника и воплотили перевес в два мяча Душана Влаховича и Александра Митровича. Сербы с 13 очками финишировали первыми, их соперник второй.

Протокол игры  
Норвегия0:2Сербия
  42'Влахович Душан (0:1)
  54'Митрович Александар (0:2)
Нюланд ЭрьянРюэрсон Юлиан 57' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 57') Ханше-Ольсен Андреас 79' (Берг Патрик ( 79') Эстигор ЛеоМелинг Биргер 74' (Бьоркан Фредерик ( 74') Эдегор МартинЭурснес Фредрик 58' (Айер Кристоффер ( 58') Берге СандерСорлот АлександрХоланн ЭрлингЭльюнусси Мохамед 57' (Ларсен Йорген ( 57')
Запасные: Грютебуст СтенГрегерсен СтианЗахариассен КристофферТорсби МортенБрюнхильдсен ОлаДели Матс МёллерХансен Андре
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняВелькович МилошМитрович СтефанПавлович Страхиня  86' 89' (Бабич Срджян ( 89') Живкович Андрия 72' (Радоньич Неманья ( 72') Костич Филип  50' 72' (Лазович Дарко ( 72') Лукич СашаИлич ИванТадич Душан 90' (Джуричич Филип ( 90') Митрович Александар 90' (Йович Лука ( 90') Влахович Душан
Запасные: Младенович ФилипМаксимович НеманьяДмитрович МаркоМашович ЭрханИлич МаркоЭракович СтрахиняТерзич Алекса
27 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

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Сборная Сербии Сборная Норвегии
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окончен Украина 0:0 Шотландия 2.25 3.50 3.10
окончен Норвегия 0:2 Сербия 2.40 3.40 2.95
окончен Греция 3:1 Северная Ирландия 2.13 3.10 3.90
окончен Ирландия 3:2 Армения 1.33 5.00 11.00
окончен Албания 1:1 Исландия 2.03 3.15 4.20
окончен Швеция 1:1 Словения 1.65 3.70 5.90
окончен Косово 5:1 Кипр 1.55 4.05 6.40
окончен Португалия 0:1 Испания 2.40 3.35 3.20
отменен РОССИЯ 0:0 Израиль
окончен Швейцария 2:1 Чехия 1.70 3.70 5.10
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