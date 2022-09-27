Сборная Сербии вышла в лигу А, одолев норвежцев

Сборные Норвегии и Сербии бились в очном матче за первое место и право сыграть в лиге А Лиги наций. Балканцы выглядели лучше противника и воплотили перевес в два мяча Душана Влаховича и Александра Митровича. Сербы с 13 очками финишировали первыми, их соперник второй.
Протокол игры
|42'Влахович Душан (0:1)
|54'Митрович Александар (0:2)
Нюланд Эрьян•Рюэрсон Юлиан57' (Педерсен Маркус Гольмгрен (57') •Ханше-Ольсен Андреас79' (Берг Патрик (79') •Эстигор Лео•Мелинг Биргер74' (Бьоркан Фредерик (74') •Эдегор Мартин•Эурснес Фредрик58' (Айер Кристоффер (58') •Берге Сандер•Сорлот Александр•Холанн Эрлинг•Эльюнусси Мохамед57' (Ларсен Йорген (57')
Милинкович-Савич Ваня•Велькович Милош•Митрович Стефан•Павлович Страхиня 86'89' (Бабич Срджян (89') •Живкович Андрия72' (Радоньич Неманья (72') •Костич Филип 50'72' (Лазович Дарко (72') •Лукич Саша•Илич Иван•Тадич Душан90' (Джуричич Филип (90') •Митрович Александар90' (Йович Лука (90') •Влахович Душан
27 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
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