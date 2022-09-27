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Лига наций УЕФА

Зоммер потащил пенальти и сохранил для Швейцарии победу над Чехией, отправив ту в Лигу B

27 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Швейцария
2:1
Чехия
окончен

Сборные Швейцарии и Чехии встретились в последнем туре группового раунда Лиги наций.

Протокол игры  
Швейцария2:1Чехия
(1:0) Фройлер Ремо29'  
(2:0) Эмболо Брель30'  
  45'Шик Патрик (2:1)
Зоммер ЯннВидмер СильванШёр ФабианЭльведи Нико  60'Родригес РикардоФройлер Ремо 90' (Яшари Ардон ( 90') Джака ГранитШакири Джердан 65' (Штеффен Ренато ( 65') Соу Джибриль 79' (Zeki Amdouni ( 79') Варгас Рубен 79' (Закария Денис ( 79'  90') Эмболо Брель 65' (Сеферович Харис ( 65')
Запасные: Ндой ДанФон Балльмоос ДавидДжюмарт ЭрайМбабу КевинМвого ИвонИттен СедрикФрай Фабиан
Вацлик Томаш 46' (Штанек Йиндрих ( 46') Цоуфал ВладимирКудела Ондрей 46' (Гавел Милан ( 46') Зима ДавидЕмелка ВацлавСоучек ТомашКалвач Лукаш 65' (Кухта Ян ( 65') Черны Вацлав 79' (Шевчик Петр ( 79') Барак Антонин 64' (Провод Лукас ( 64') Влканова АдамШик Патрик
Запасные: Тецл СтаниславПавленка ИржиСтронати ПатрициоКрал АлексГложек АдамЛингр ОндржейЗелены Ярослав
27 сентября. Стадион "АФГ Арена".

В группе 2 Лиги А Лиги наций ключевым матчем заключительного тура была игра Португалии против Испании. Они непосредственно спорили между собой за первое место. Испанцы имели на два очка меньше, и им требовалась гостевая победа. В предыдущем туре, кстати, именно швейцарцы лишили команду Луиса Энрике первого места, обыграв её на выезде 2:1. Чехи тогда проиграли португальцам 0:4.

Чехия и Швейцария – четвертьфиналисты прошлогоднего чемпионата Европы. Там их пути-дорожки остановились на сборных Уэльса и Испании соответственно. Что касается турнирных раскладов перед отчётным матчем, то Швейцария шла на третьем месте с шестью очками, а Чехия занимала последнюю строчку с четырьмя баллами. В случае своей победы швейцарцы финишировали бы на втором или третьем месте, а чехи – на третьем.

Гости в районе десятой минуты отметились двумя опасными дальними ударами. Емелка послал мяч чуть выше перекладины, а Влканове не позволила забить перекладина. В начале 22-й минуты Черны после передачи Шика пяткой проскочил по правому полуфлангу и пробил низом в дальний угол, а Зоммер перевёл мяч на угловой. Вскоре Рубен Варгас приложился по воротам после смещения с левого фланга и попал в сетку с внешней стороны.

На 28-й минуте Черны напомнил о себе в зоне левого инсайда, прокатив мяч мимо дальнего угла. Тем не менее уже на следующей минуте счёт открыли швейцарцы. Шакири навесил справа в центр вратарской, и Фройлер головой переправил мяч в верхнюю часть ворот (1:0). Не успели чехи опомниться, как сразу же получили вторую пробоину. Эмболо застал гостей врасплох разящим ударом примерно с линии штрафной в левый нижний угол (2:0).

В концовке тайма визитёры попробовали забить гол в раздевалку, и не зря ведь. Цоуфал с правой стороны после передачи Емелки пробил в ближний угол, и мяч задел штангу, прежде чем покинуть пределы поля. Отличилась же чешская команда в результате атаки с противоположного фланга. Калвач отдал на Зиму, тот сделал доставку в штрафную, а Шик замкнул всё это дело в сетку (2:1).

Швейцарцы могли бы вернуть себе разницу в два мяча в начале второго тайма. Тот же Эмболо с подачи Родригеса не переиграл вторым этажом Штанека (он вышел вместо Вацлика, то бишь у гостей в перерыве произошла замена вратаря). Чехи в районе часа игры имели ещё более очевидный шанс. Шик упал в чужой штрафной от контакта с Эльведи, был назначен пенальти. Соучек, однако, подвёл гостевую команду, пробив с точки не в самый левый угол, и Зоммер потащил сферу.

Сосредоточившись на оборонительном футболе, хозяева удержали минимальную победу. Но они находились на грани её утери. Непросто было «крестоносцам» справляться с подачами с соперника. На последних минутах Емелка и вовсе угодил головой в перекладину, после чего мяч отскочил как в раз руки Зоммера. В параллельном матче Испания вырвала победу у Португалии, и Швейцария осталась на чистом третьем месте, ну а Чехия финишировала четвёртой и вылетела в Лигу B

Кирилл Иванцов

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окончен Швеция 1:1 Словения 1.65 3.70 5.90
окончен Косово 5:1 Кипр 1.55 4.05 6.40
окончен Португалия 0:1 Испания 2.40 3.35 3.20
отменен РОССИЯ 0:0 Израиль
окончен Швейцария 2:1 Чехия 1.70 3.70 5.10
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