Зоммер потащил пенальти и сохранил для Швейцарии победу над Чехией, отправив ту в Лигу B

Сборные Швейцарии и Чехии встретились в последнем туре группового раунда Лиги наций.

В группе 2 Лиги А Лиги наций ключевым матчем заключительного тура была игра Португалии против Испании. Они непосредственно спорили между собой за первое место. Испанцы имели на два очка меньше, и им требовалась гостевая победа. В предыдущем туре, кстати, именно швейцарцы лишили команду Луиса Энрике первого места, обыграв её на выезде 2:1. Чехи тогда проиграли португальцам 0:4.

Чехия и Швейцария – четвертьфиналисты прошлогоднего чемпионата Европы. Там их пути-дорожки остановились на сборных Уэльса и Испании соответственно. Что касается турнирных раскладов перед отчётным матчем, то Швейцария шла на третьем месте с шестью очками, а Чехия занимала последнюю строчку с четырьмя баллами. В случае своей победы швейцарцы финишировали бы на втором или третьем месте, а чехи – на третьем.

Гости в районе десятой минуты отметились двумя опасными дальними ударами. Емелка послал мяч чуть выше перекладины, а Влканове не позволила забить перекладина. В начале 22-й минуты Черны после передачи Шика пяткой проскочил по правому полуфлангу и пробил низом в дальний угол, а Зоммер перевёл мяч на угловой. Вскоре Рубен Варгас приложился по воротам после смещения с левого фланга и попал в сетку с внешней стороны.

На 28-й минуте Черны напомнил о себе в зоне левого инсайда, прокатив мяч мимо дальнего угла. Тем не менее уже на следующей минуте счёт открыли швейцарцы. Шакири навесил справа в центр вратарской, и Фройлер головой переправил мяч в верхнюю часть ворот (1:0). Не успели чехи опомниться, как сразу же получили вторую пробоину. Эмболо застал гостей врасплох разящим ударом примерно с линии штрафной в левый нижний угол (2:0).

В концовке тайма визитёры попробовали забить гол в раздевалку, и не зря ведь. Цоуфал с правой стороны после передачи Емелки пробил в ближний угол, и мяч задел штангу, прежде чем покинуть пределы поля. Отличилась же чешская команда в результате атаки с противоположного фланга. Калвач отдал на Зиму, тот сделал доставку в штрафную, а Шик замкнул всё это дело в сетку (2:1).

Швейцарцы могли бы вернуть себе разницу в два мяча в начале второго тайма. Тот же Эмболо с подачи Родригеса не переиграл вторым этажом Штанека (он вышел вместо Вацлика, то бишь у гостей в перерыве произошла замена вратаря). Чехи в районе часа игры имели ещё более очевидный шанс. Шик упал в чужой штрафной от контакта с Эльведи, был назначен пенальти. Соучек, однако, подвёл гостевую команду, пробив с точки не в самый левый угол, и Зоммер потащил сферу.

Сосредоточившись на оборонительном футболе, хозяева удержали минимальную победу. Но они находились на грани её утери. Непросто было «крестоносцам» справляться с подачами с соперника. На последних минутах Емелка и вовсе угодил головой в перекладину, после чего мяч отскочил как в раз руки Зоммера. В параллельном матче Испания вырвала победу у Португалии, и Швейцария осталась на чистом третьем месте, ну а Чехия финишировала четвёртой и вылетела в Лигу B

Кирилл Иванцов