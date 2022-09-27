Сборная Армении до конца боролась за победу в матче с Ирландией

Армянская сборная нуждалась в победе в гостях с Ирландией для того, чтобы остаться в лиге В Лиги наций. Британцы к началу второго тайма обеспечили себе задел в два гола. Но соперник за две минуты перевернул ход матча после ударов Артака Дашяна и Эдуарда Сперцяна - 2:2. На 90-й минуте Ирландия все же вырвала победу с пенальти - 3:2.