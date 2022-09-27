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Лига наций УЕФА

Сборная Армении до конца боролась за победу в матче с Ирландией

27 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Ирландия
3:2
Армения
окончен

Армянская сборная нуждалась в победе в гостях с Ирландией для того, чтобы остаться в лиге В Лиги наций. Британцы к началу второго тайма обеспечили себе задел в два гола. Но соперник за две минуты перевернул ход матча после ударов Артака Дашяна и Эдуарда Сперцяна - 2:2. На 90-й минуте Ирландия все же вырвала победу с пенальти - 3:2.

Протокол игры  
Ирландия3:2Армения
(1:0) Иган Джон18'  
(2:0) Обафеми Майкл52'  
  71'Дашян Артак (2:1)
  73'Сперцян Эдуард (2:2)
(3:2) Брэйди Роберт90'  
Базуну ГэвинО'Ши ДараКоллинз НатанИган ДжонДоэрти МэттБрэйди РобертМоламби Джейсон  29' 51' (Хурихэйн Конор ( 51') Хендрик ДжеффНайт Джейсон 76' (Робинсон Каллум ( 76') Обафеми Майкл 86' (Хоган Скотт ( 86') Пэрротт Трой 76' (Браун Алан ( 76')
Запасные: Траверс МаркМакклин ДжеймсОгбене ЧидозиО'Лири МаксДаффи ШейнКоулмэн ШеймусСкэйлз ЛиамО'Дуда Каллум
Юрченко ДавидАмбарцумян Оганес  89'  89'Ароян ВараздатМкоян Грайр 60' (Восканян Тарон ( 60') Чалышир Андре 83' (Мурадян Карен ( 83') Монрой Хорди 60' (Дашян Артак ( 60'  75'  90') Сперцян ЭдуардГригорян АртакБайрамян Хорен  65'Барсегян Тигран 81' (Шагоян Жирайр ( 81') Селараян Лукас 69' (Бичахчян Ваан ( 69')
Запасные: Акопян АкопБегларян АрсенБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрСеробян АртурМкртчян СтепаАрутюнян Оганес
27 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).

 

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окончен Украина 0:0 Шотландия 2.25 3.50 3.10
окончен Норвегия 0:2 Сербия 2.40 3.40 2.95
окончен Греция 3:1 Северная Ирландия 2.13 3.10 3.90
окончен Ирландия 3:2 Армения 1.33 5.00 11.00
окончен Албания 1:1 Исландия 2.03 3.15 4.20
окончен Швеция 1:1 Словения 1.65 3.70 5.90
окончен Косово 5:1 Кипр 1.55 4.05 6.40
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