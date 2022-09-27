Сборная Армении до конца боролась за победу в матче с Ирландией

Армянская сборная нуждалась в победе в гостях с Ирландией для того, чтобы остаться в лиге В Лиги наций. Британцы к началу второго тайма обеспечили себе задел в два гола. Но соперник за две минуты перевернул ход матча после ударов Артака Дашяна и Эдуарда Сперцяна - 2:2. На 90-й минуте Ирландия все же вырвала победу с пенальти - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Иган Джон18'
|(2:0) Обафеми Майкл52'
|71'Дашян Артак (2:1)
|73'Сперцян Эдуард (2:2)
|(3:2) Брэйди Роберт90'
Базуну Гэвин•О'Ши Дара•Коллинз Натан•Иган Джон•Доэрти Мэтт•Брэйди Роберт•Моламби Джейсон 29'51' (Хурихэйн Конор (51') •Хендрик Джефф•Найт Джейсон76' (Робинсон Каллум (76') •Обафеми Майкл86' (Хоган Скотт (86') •Пэрротт Трой76' (Браун Алан (76')
Юрченко Давид•Амбарцумян Оганес 89'• 89'Ароян Вараздат•Мкоян Грайр60' (Восканян Тарон (60') •Чалышир Андре83' (Мурадян Карен (83') •Монрой Хорди60' (Дашян Артак (60' 75') • 90'Сперцян Эдуард•Григорян Артак•Байрамян Хорен• 65'Барсегян Тигран81' (Шагоян Жирайр (81') •Селараян Лукас69' (Бичахчян Ваан (69')
27 сентября. Стадион "Авива" (Дублин).
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