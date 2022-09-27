Защитник «Лестера» проводит свой сотый матч в составе североирландской сборной

В шестом, заключительном раунде групповой фазы Лиги Наций сборная Греции сражается с командой из Северной Ирландии, и этот матч стал сотым в карьере в футболке североирландской сборной для защитника английского «Лестера» Джонни Эванса.

Он дебютировал в составе национальной команды в далеком 2006 году, на тот момент ему было лишь 18 лет. Это было в сентябрьском памятном матче против Испании, в котором Северная Ирландия сумела неожиданно победить со счетом 3:2.

Следить за событиями матча Лиги Наций между греками и североирландцами можно в формате нашей онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.